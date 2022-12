Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare l’ex Antonella Fiordelisi: pesanti accuse questa volta sulla questione dei presunti bot comprati.

Francesco Chiofalo si è nuovamente scagliato contro l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Negli scorsi giorni il programma è stato accusato di aver truccato il televoto per far vincere proprio Antonella, visto che sui social era chiara la preferenza verso Oriana Marzoli. Ai microfoni di Casa Pipol, Chiofalo è intervenuto sulla questione dei bot che Antonella avrebbe comprato per avere più seguito sui social.

Francesco Chiofalo: le accuse contro Antonella

Tra i due non scorre più buon sangue ormai da tempo, e in queste ore Chiofalo non si è tirato indietro dal commentare la vicenda dei bot e del televoto truccato: “Se Antonella comprava i follower? Non lo so. Sta cosa che lei è la preferita dal pubblico è un po’ strano. Mi hanno scritto delle persone dicendomi che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di Antonella. Girano questi messaggi sul web… non so se sono degli hater”.

L’uomo ha anche detto la sua sul rapporto tra Antonella e Donnamaria. Secondo Chiofalo, infatti, al momento dell’entrata al GF Vip la ragazza era in una relazione con Gianluca Benincasa. Per fini opportunistici, però, si sarebbe successivamente legata ad Edoardo. Queste le sue parole: “Gianluca? Stavano insieme. Lei quando si è messa con Edoardo stava con due persone, con lui e con il ragazzo di fuori: è cornuto? Beh sì… sono due cornuti, che ti devo dire? Lei si vergognava di Gianluca perché non aveva “titoli” e non è nessuno. Eticamente è bruttissima come cosa“.

