La rissa sarebbe accaduta a Brescia, fuori da un locale: la vittima un 26enne tunisino che ha subito denunciato il fratello di Balotelli.

Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre sarebbe scoppiata una rissa fuori da un locale di Brescia tra Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, e un 26enne tunisino. A dare la notizia è il Giornale di Brescia. Secondo quanto riportato la rissa è avvenuta fuori dal locale Circus. La vittima dell’aggressione, un ragazzo tunisino, ha subito sporto denuncia contro il calciatore, che l’avrebbe preso a calci e pugni.

Enock Barwuah: denunciato il fratello di Balotelli

Secondo quanto è stato raccontato dalla vittima al giornale: “Enock è stato fermato solo dall’intervento del buttafuori. Dopo il pugno ho deciso di lasciare la discoteca, ma sono stato raggiunto alle spalle nel parcheggio da Enock, che senza ragione mi ha sferrato un calcio facendomi cadere a terra, e poi un altro sul sopracciglio”.

Insieme al calciatore era presente anche il rapper Prince The Goat e una terza persona. Per il momento stanno proseguendo gli accertamenti da parte dei carabinieri. Il ragazzo è stato curato all’ospedale di Iseo, dove avrebbero rilevato anche una frattura.

Non sono chiari motivi dell’aggressione, secondo quanto riporta la vittima lui avrebbe solamente cercato di salutare il calciatore che avrebbe invece reagito in modo violento. Non è la prima volta che il fratello di Balotelli è coinvolto in una rissa. In passato, infatti, Enock aveva aggredito dei carabinieri all’esterno di un locale sempre nella zona di Brescia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG