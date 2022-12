Pelé è morto: addio al calciatore più famoso di sempre ed ex numero 10 del Brasile. Il mondo del calcio mondiale è in lutto.

Ha giocato più di mezzo secolo fa eppure le sue gesta da calciatore sono tutt’oggi nella memoria di tutto il mondo sportivo e non solo. Stiamo parlando dell’ex attaccante del Brasile e dirigente sportivo Pelè, che insieme al collega argentino Diego Armando Maradona (scomparso nel 2020) rappresenta più di chiunque altro, la vera storia del calcio mondiale. Sono infatti trascorsi oltre quarant’anni dalla sua ultima partita ma le sue imprese nel calcio e ambientate soprattutto in un paese povero, hanno continuato ad affascinare anche le generazioni future. Il mondo dello sport e dello spettacolo mondiale salutano con commozione e nostalgia la perdita di un grande campione. Nell’ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate, facendo preoccupare non solo familiari e amici ma pure gli amanti del calcio di tutto il mondo.

Pelè: biografia e carriera del campione

Pelé (all’anagrafe Edson Arantes do Nascimento) nacque in Brasile il 23 ottobre del 1940 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Ereditò la passione per il calcio da suo padre, Dondinho anch’egli attaccante professionista che fu anche il suo primo vero allenatore. A soli sedici anni Pelè debuttò già con la Nazionale brasiliana e a diciassette venne convocato per i Mondiali in Svezia( anno in cui il Brasile vinse la sua prima Coppa del Mondo della sua storia). Pelè è stato anche l’unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio con la nazionale brasiliana negli anni: 1958, 1962 e 1970.

Pelè

Viene considerato come il Calciatore del Secolo per la FIFA, per il Comitato Olimpico Internazionale e per l’International Federation of Football History & Statistics. Ha vinto il Pallone d’oro FIFA del secolo (votato dai precedenti vincitori del Pallone d’oro) ed è stato l’unico a conquistare anche il Pallone d’oro FIFA onorario. La FIFA gli ha anche riconosciuto il record di reti realizzate in carriera ed è stato dichiarato “Tesoro nazionale” dal presidente del Brasile Janio Quadros. A lui è stato anche dedicato l’omaggio cinematografico Pelè, diretto da Jeff Zimbalist e da Michael Zimbalist.

Pelè, matrimoni e figli

Per quanto riguarda la vita privata di Pelè, il calciatore sposò nel 1966 Rosemeri dos Reis Cholbi con la quale ebbe anche tre figli ma la coppia divorziò nel 1982. In seguito il campione si legò alla conduttrice televisiva, attrice e cantante Maria da Graca Meneghel meglio nota con lo pseudonimo Xuxa. Nel 1994 Pelé convolò poi per la seconda volta a nozze con la cantante gospel Assiria Seixas Lemos ma dopo ben 13 anni i due si separano. Dal 2010 è stato invece sentimentalmente legato a Marcia Cibele Aoki con la quale pronunciò anche il terzo sì nel 2016.

Riproduzione riservata © 2022 - DG