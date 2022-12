Si chiama Iryna Moryeva ed è una ragazza ucraina che su Tiktok conta 20mila followers: la somiglianza con Chiara è impressionante.

Nelle ultime ore è diventato virale su Tiktok un video di Iryna Moryeva, una ragazza ucraina che somiglia in modo sorprendente a Chiara Ferragni. La ragazza conta oltre 20mila follower sulla piattaforma e da diverso tempo crea dei vide in cui cerca di emulare l’influencer. L’ultimo video postato da Iryna, però, va oltre alla semplice somiglianza, ha infatti indossato gli stessi vestiti, ha scelto uno sfondo uguale e ha “duettato” in un balletto con Chiara, diventato una vera e propria sosia.

Chiara Ferragni: il tiktok della sosia

Il video è diventato subito virale raggiungendo quasi il mezzo milione di visualizzazioni e circa ventimila mi piace. I fan sono rimasti molto confusi da questa somiglianza, tanto da pensare che Chiara stesse duettando con sè stessa. Sono oltre duecento i commenti: “Pensavo fossero entrambe Chiara”, “È più Chiara di Chiara”.

Le somiglianze tra le due ragazze sono davvero evidenti, ma i lineamenti del viso non sono l’unica cosa che hanno in comune. Anche Iryna, infatti, ha un marito e due figli, un maschio e una femmina, e il maschietto si chiama proprio Leo.

In moltissimi hanno cercato di attirare l’attenzione dell’influencer digitale più famosa del web, taggandola sotto il video di Iryna, ma al momento Chiara non ha scritto né parlato della sua sosia. La ragazza vive in Italia, sarebbe quindi possibile un incontro dal vivo, che sicuramente diventerebbe subito virale su tutti i social.

