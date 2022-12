Andrà in onda venerdì 30 dicembre alle 22.45 sul Nove l’intervista di Ilaria D’amico al programma La Confessione, condotto da Peter Gomez, direttore de Ilfattoquotidiano.it. Un’intervista che ha toccato molti punti, dalla sua carriera nel giornalismo alla sua relazione con Gigi Buffon, fino a toccare la sua amicizia con Gianlunca Vialli. Alla fine della trasmissione Gomez le ha chiesto di fare la sua confessione e di rivolgersi direttamente alla sorella Catia, scomparsa nel 2020 e la giornalista non è riuscita a trattenere le lacrime.

La sorella maggiore di Ilaria D’amico è scomparsa nel 2020, a 59 anni, per un tumore all’intestino scoperto nel 2019. Queste le parole che la giornalista ha voluto dedicare a Catia a La Confessione: “Cara Catia, noi ci parliamo spesso e tu sai che le cose che io ti ho promesso. Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. Sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi, e di lei“.

View this post on Instagram

Non è la prima volta che la giornalista e conduttrice di Che c’è di nuovo parla della sorella scomparsa. Un mese dopo il lutto infatti, aveva condiviso della sua enorme sofferenza e del periodo difficile che stava passando: “Un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei“.

