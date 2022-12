A confermare la notizia della separazione tra l’attrice Elena Sofia Ricci e il musicista Stefano Mainetti è stato Today, da una fonte vicina alla coppia. La voce di una possibile rottura circolava in realtà da mesi tra i colleghi di entrambi, ma nessuna notizia era mai trapelata ufficialmente, essendo la coppia molto riservata. A quanto pare, però, già da tempo non si vedevano più insieme e la decisione di separarsi sarebbe arrivata di comune accordo dopo una situazione insanabile.

Fonti vicini alla coppia rivelano che ormai: “Nei posti che sono soliti frequentare a Roma non si parla d’altro e nemmeno loro lo starebbero più tenendo segreto”. Anche amici e colleghi sarebbero rimasti a bocca aperta per la notizia, visto che da molti erano considerati una delle coppie più forti e legati dello showbitz italiano.

L’attrice ha conosciuto Mainetti a 40 anni, dopo la fine della relazione con Pino Quartullo, con cui ha avuto la sua prima figlia Emma. Nel 2003 avevano deciso di sposarsi e un anno dopo, nel 2004, era nata Maria, la loro prima figlia. Per tutta la durata del loro matrimonio sono sempre stati molto riservati, non sono mai stati al centro di gossip o di scandali e difficilmente parlavano pubblicamente di uno o dell’altra.

Un periodo di grandi cambiamenti per l’attrice, visto che da poco ha deciso anche di abbandonare definitivamente i panni di Suor Angela, dopo 7 stagioni della serie televisiva “Che Dio ci aiuti“.

