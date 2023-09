Al via la nuova edizione del Grande Fratello dove spicca anche la chef Rosy Chin. Un volto conosciuto e che è apparso anche in The Ferragnez…

Pronti, via! Il Grande Fratello è iniziato. La nuova stagione che unisce Vip e Nip ha avuto il via con Alfonso Signorini al timone e Cesare Buonamici come opinionista. Sono già tanti i commenti in merito al cast di questa annata dove spicca anche la presenza della chef Rosy Chin. La donna è molto conosciuta, specie a Milano, e il motivo riguarda anche Chiara Ferragni e Fedez. La cuoca, infatti, non solo ha i due volti noti tra i clienti, ma ha anche recitato in The Ferragnez, la serie sulla famiglia più seguita d’Italia…

Rosy Chin, il Grande Fratello e l’apparizione in The Ferragnez

Fedez – Chiara Ferragni – The Ferragnez

La presentazione di Rosy al Grande Fratello ha già attirato tantissimi telespettatori e utenti dei social che, specie i più attenti, hanno subito notato come il volto della chef non sia esattamente nuovo. Infatti, la donna non solo ha un ristorante molto famoso a Milano, ma un profilo Instagram decisamente molto seguito, al punto che è persino apparsa in una delle puntata di The Ferragnez, la famosissima serie di successo sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez.

Nello specifico, la donna accoglie Fedez nel suo ristorante mentre è in compagnia della donna. La stessa Rosy è stata anche invitata alla premiere della seconda stagione durante la quale si è anche scattata una foto con Chiara.

Insomma, l’avventura al GF potrebbe partire in discesa per lei vista la sua popolarità. Chissà se durante la stagione Chiara e Federico avranno modo di sostenerla o parlare di lei.

Di seguito anche un post Instagram della chef con Chiara Ferragni alla premiere della seconda stagione dei The Ferragnez: