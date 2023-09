Federica Panicucci ha pubblicato una commovente dedica a sua figlia, Sofia Fargetta, in occasione del suo 18esimo compleanno.

Sofia Fargetta, la figlia che Federica Panicucci ha avuto insieme all’ex marito Mario Fargetta, ha compiuto 18 anni. Per l’occasione i genitori hanno organizzato una sontuosa festa in suo onore in una villa poco fuori Milano e la conduttrice le ha dedicato un messaggio via social in cui ha scritto:

“Ti amo per la bambina meravigliosa che sei stata. Per la ragazza dolce che sei diventata. Per la donna incredibile che diventerai. E ora… Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro!”.

Federica Panicucci: la dedica alla figlia

Federica Panicucci è più felice e orgogliosa che mai di sua figlia Sofia e in queste ore, attraverso i social, ha voluto dedicare un commovente messaggio alla sua primogenita (lei e Mario Fargetta hanno anche un altro figlio, Mattia). I due vip erano entrambi presenti alla festa di compleanno organizzata per Sofia e, nella location speciale in cui si è svolto l’evento, sono giunti anche i parenti e gli amici di sempre.

“Oggi è un giorno molto importante: la mia principessa compie 18 anni. Auguri Sofi da papà! Ti amo!”, ha scritto Mario Fargetta nel suo post dedicato alla figlia.

Lui e Federica Panicucci si sono sposati nel 1995 e nel 2005 hanno avuto Sofia. La coppia si è separata nel 2015, ma i due hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene dei loro due figli (rimasti a vivere con la conduttrice a seguito della separazione).