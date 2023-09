Una nuova bufera ha travolto Chiara Ferragni che, in queste ore, si è mostrata nuovamente difronte a una “pizza che si rigenera”.

Chiara Ferragni ha dimostrato in più d’un occasione di saper fare dell’ironia sugli scivoloni da lei stessa commessi sui social e, dopo che alcuni anni fa si era mostrata mentre addentava un pezzo di pizza difronte a una bella margherita intera, è tornata a ironizzare in merito alla questione.

Nelle ultime ore l’influencer si è mostrata di nuovo difronte a una “pizza che si rigenera” (come l’hanno ribattezzata i suoi fan), ma è stata travolta da una vera e propria valanga di critiche. In tanti infatti hanno insinuato che fosse troppo magra e che non l’avrebbe mai mangiata.

“La storia della pizza a forza di ripetizioni comincia ad essere un po’ indigesta”, ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Sono sicura che non l’hai mai mangiata una pizza”, e ancora: “Sempre con quella pizza di m… intera, che fai finta di mangiare”.

Chiara Ferragni nella bufera: i commenti sulla pizza

Chiara Ferragni è stata travolta da una nuova ondata di critiche in rete per aver postato ancora una volta una foto di una “pizza che si rigenera”. In tanti hanno fatto notare all’influencer che la sua ironia sulla pizza starebbe diventando stantia e molti altri l’hanno aspramente criticata perché, a loro avviso, darebbe il cattivo esempio ai suoi giovani fan con la sua eccessiva magrezza.

L’imprenditrice digitale al momento ha preferito non replicare alle polemiche in circolazione e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.