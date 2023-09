Dati, fin troppo spesso, in crisi, Raimondo Todaro e Francesca Tocca replicano con una foto decisamente bollente… a letto.

Crisi sì o crisi no? A giudicare dall’ultima foto che i due hanno condiviso si direbbe proprio la seconda. Parliamo di Francesca Tocca e Raimondo Todaro, nota coppia di ballerini impegnati, in ruoli differenti, anche nel noto programma di Canale 5, Amici. Diversi rumors li volevano verso un allontanamento, forse, definitivo. E invece…

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la foto bollente sui social

Raimondo Todaro

La coppia è legata da oltre un decennio e nel 2014 aveva pronunciato anche il fatidico “sì”. I due hanno anche una bambina che stanno crescendo, al netto delle ultime voci di crisi, con grande amore e come due genitori sempre presenti e soprattutto sempre insieme.

Ed è proprio in tal senso che Todaro, in una recente intervista a Verissimo, aveva spazzato via ogni dubbi sul conto della loro relazione: “Il nostro è un amore ballerino. Ci siamo presi una pausa ma ci conosciamo da piccoli, tutta una vita insieme. Ora va tutto bene. Ci amiamo tanto, come tutte le coppie ci sono alti e bassi ma ci vogliamo bene”, le parole ironiche e poi serie dell’uomo.

A conferma di tutto questo, la recente foto pubblicata proprio dalla Tocca in un post su Instagram. La donna, in compagnia del maestro di danza, si è mostrata sul letto con uno scatto in bianco e nero ricco di sensualità. “Ciao scemo”, la didascalia con tanto di cuore.

Inutile parlare del calore generato dallo scatto, con tantissimi utenti che hanno subito fatto sentire la propria vicinanza ai due.

Insomma, l’amore procede a gonfie vele e i loro fan ne sono assolutamente felici a giudicare dai tanti commenti apparsi in men che non si dica al contenuto della donna.

Di seguito proprio il post condiviso con la foto in questione: