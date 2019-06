Rosy Abate torna in tv in replica… ma tra poco avrà una seconda stagione!

Scopriamo tutto su Rosy Abate, la serie televisiva italiana in onda in prima serata su Canale 5, pronta per ritornare con una seconda stagione!

Rosy Abate è una serie televisiva italiana ideata da Pietro Valsecchi e prodotta da Taodue, che costituisce lo spin-off di Squadra antimafia – Palermo oggi. La prima stagione è stata mandata in onda a partire dal novembre 2017 in prima serata su Canale 5. Mentre attendiamo l’uscita della seconda stagione, è possibile ripercorrere tutta la storia grazie alle repliche in onda su Canale 5 a partire da martedì 25 giugno 2019 o in streaming sul sito MediasetPlay. Scopriamo di più sulla fiction!

Trama e cast di Rosy Abate – La serie

La protagonista indiscussa della fiction è Rosy Abate, interpretata da Giulia Michelini, una ragazza forte nata da una famiglia di mafiosi e soprannominata Regina di Palermo, città in cui è nata. Dopo essere scappata negli Stati Uniti per cambiare vita, il ritorno in Sicilia le ha stravolto tutti i piani.

L’assassinio di suo marito e dei suoi tre fratelli l’hanno resa una donna vendicativa che ha addirittura rotto il legame con la sua migliore amica, Claudia Mares (interpretata da Simona Cavallari), la poliziotta che l’ha salvata da piccola durante l’attentato ai genitori.

Dopo la morte di Claudia e tutta una serie di tragiche vicende che l’hanno coinvolta in prima persona, Rosy Abate ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle trasferendosi a Genova, luogo in cui si mantiene facendo la cassiera e dove ha una relazione con Francesco (interpretato da Paolo Bernardini), ignaro del suo passato.

A partire da questo incipit partirà la seconda stagione di Rosy Abate – La serie, cui seguiranno altre importanti rivelazioni che la riporteranno nella sua città di origine. La principale scoperta riguarda suo figlio Leonardino (interpretato da Francesco Murra) che sarebbe ancora vivo.

Gli altri personaggi sono Fulvio Pepe e Fiodor Passeo nei ruoli di Mirko e Stefano Sciarra, i due fratelli mafiosi che rivelano alla protagonista di sapere dove si trova suo figlio.

Le repliche di Rosy Abate – La serie

In attesa del ritorno di Rosy Abate in tv e della seconda sconvolgente stagione, il palinsesto Mediaset ha proposto di mandare in replica le puntate che hanno composto la prima stagione, uscita nel 2017. A partire da martedì 25 giugno 2019, tutti coloro che desiderano ripercorrere il percorso di Rosy e della sua sete di vendetta, possono farlo guardando in prima serata su Canale 5 le repliche.

In alternativa, se proprio non riuscite ad aspettare la settimana successiva per vedere il proseguo della serie televisiva italiana, potete collegarvi da pc o tablet al sito MediasetPlay e, previa registrazione gratuita, guardare tutte le puntate della prima stagione in streaming.

Rosy Abate 2: la seconda stagione della fiction

Visto il grande successo ottenuto dalla prima stagione, la produzione ha accontentato i suoi fan girando le scene del secondo avvincente capitolo in cui Rosy scoprirà che suo figlio Leonardo è ancora vivo.

La data di inizio non è ancora stata resa nota, ma si pensa che potrebbe uscire nell’autunno 2019, dopo che era già slittata dalla primavera dello stesso anno. A rivelarlo è stata proprio Giulia Michelini tramite un video pubblicato sul profilo Twitter della fiction.

Volete sapere quando va in onda la seconda stagione? Sentite cosa vi dice Rosy.#RosyAbate2 #Taodue

