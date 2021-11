La fidanzata di Andrea mette a tacere tutte le voci che girano sulla mancanza della famiglia alle nozze e riporta la sua versione dei fatti.

Il caso Zenga ha letteralmente fatto il giro del web: l’assenza di tutta la famiglia alle nozze di Nicolò con l’attrice Marina Crialesi ha destato non poche perplessità negli utenti, che, tra l’altro, ricordavano che lo stesso Andrea avrebbe fatto da testimone allo sposo.

Sono state dette molte cose e date diverse interpretazioni, ma mai nulla di quanto sentito dire ha chiarito davvero la vicenda: è per questo che Rosalinda Cannavò, compagna di Andrea, ha fatto luce sulla situazione in modo impeccabile. L’attrice, incalzata a parlare della vicenda da un autore del Grande Fratello Vip a Casa Chi, ha fatto un discorso che non solo ha convinto la gente, ma si è contraddistinto per eleganza e rispetto.

Blogtivù riporta le sue parole nel dettaglio: “Io in questa situazione non voglio essere protagonista perché è una questione familiare che riguarda la famiglia del mio compagno che rispetto. Ed è proprio perché rispetto la situazione e il mio compagno che amo… preferisco stare fuori da questa situazione che non mi riguarda e non voglio esprimermi perché è la cosa più giusta da fare perché non sono io la diretta interessata e nemmeno la protagonista. L’unica risposta che posso dare a questo gossip è questa”.

Che ne pensate delle sue parole?

