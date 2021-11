La principessa non ci sta e, dopo gli ultimi eventi sulle nomination, sbotta contro Alfonso Signorini e alcuni meccanismi del gioco.

Il Grande Fratello Vip non smette mai di creare dinamiche (e tensioni): protagonista dell’ultimo forte sfogo post puntata è stata la principessa Lulù Selassiè la quale, dopo le dure parole di Alfonso Signorini, ha deciso di dire la sua.

Vi raccontiamo cosa è successo: Lulù ha nominato Manila Nazzaro senza una motivazione e la cosa non è affatto piaciuta al conduttore, che ha tuonato subito contro di lei. Le parole di Signorini sono state riportate da Blogtivù: “La nomination è una regola del gioco dove il concorrente si deve esporre. Se tu non ti vuoi esporre, non stai al gioco e allora esci. La prossima settimana non voglio più vedere una cosa del genere. Ci sarà pure una preferenza tra gli altri, non dirmi che sono tutti sullo stesso piano. Se nomini Manila ci deve essere un motivo”.

E’ così che Lulù si è scagliata contro il conduttore ed alcune dinamiche previste dal reality, sfogandosi con sua sorella Clarissa, che ha cercato di metterla a bada: “Ah sì adesso gli immuni non ci saranno più… eh sì, proprio si è visto quanto non ci saranno. Sono sempre gli stessi poi, sempre gli stessi e noi ce la prendiamo nel cul* senza sputo come diceva mia nonna”. Ecco qui il video del suo sfogo:

Lulú: noi ce la piamo in culo.. senza sputo come diceva mia nonna. #gfvip pic.twitter.com/aq1ch1QbgS — ♛𝗚𝗔𝗕𝗥𝗜𝗘𝗟𝗘ꪉ (@ssicuramentee2) November 27, 2021

Che ne pensate? Credete abbia ragione o no?

