L’influencer la sua piccola North West hanno aperto un profilo TikTok in comune: i loro balletti in poche ore hanno fatto il giro del web.

E’ proprio vero… una mamma per sua figlia farebbe davvero qualsiasi cosa! Ed è questo proprio il caso della famosissima Kim Kardashian, che per la sua piccola North donerebbe probabilmente la sua anima.

La donna, oltre che esser un’influencer di fama mondiale, realizzando numeri pazzeschi sui social è anche una mamma premurosa per i suoi amati figli. Ed è proprio per la piccola North, avuta col suo ormai ex marito Kanye West, che la donna ha scelto di mettersi del tutto in gioco, approdando sulla giovanissima piattaforma TikTok.

Mamma e figlia hanno aperto un profilo (che vi riportiamo qui) in comune e insieme si divertono a realizzare sketch e balletti che, in solo poche ore, sono diventati estremamente virali, toccando il cuore di diversi utenti del web. Il primo balletto ufficiale è avvenuto sulle note di Easy on Me di Adele e mamma e figlia appaiono incredibilmente complici ed affiatate. Ve mostriamo qui il video:

Una tenerezza davvero unica! Vi piace questa iniziativa di mamma e figlia? Le seguirete?

