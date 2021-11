La showgirl rassicura il suo seguito circa la sua condizione dopo l’operazione e ricorda a tutti di non trascurare mai la salute.

Alessia Mancini ha da poco tempo subito un’intervento presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma, destando non poche preoccupazioni sul web circa le sue condizioni di salute. Fortunatamente, la showgirl stessa ha rassicurato i fans che tutto fosse andato per il meglio non mancando di lanciare un importante messaggio. Ecco qui lo scatto:

“Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me(…)Mi raccomando, prendetevi cura di voi… sempre” ha scritto, accompagnando il tutto con degli hashtag esplicativi, quali #prevenzione e #lasaluteètutto.

Questa essenziale serietà nel parlare di un argomento così importante è stata condita dalla simpatia che ha sempre contraddistinto la showgirl: come potete vedere, insieme alla foto la Mancini ha postato un video, che ritrae il suo Flavio Montrucchio, passato a trovarla dopo l’intervento.

Prendendo in giro il marito circa l’outfit sfoggiato (doveroso in rispetto delle normative anti Covid), la Mancini ha detto scherzosamente: “Guardi che già mi hanno operato, ma lei chi è il chirurgo? Irriconoscibile!” per poi concludere con un romantico: “Vai bene anche così!“. L’amore vero va oltre tutto, si sa!

Auguriamo ad Alessia una serena ripresa, circondata da cura e amore!

