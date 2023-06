L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne Rosa Perrotta ha pranzato in piazza a Lugano e ha “giocato” con i fan riguardo al prezzo.

Quanto costa pranza in piazza a Lugano? Questa la domanda che Rosa Perrotta ha posto ai suoi seguaci su Instagram mostrando tutto quello che lei e la sua famiglia avevano ordinato per pranzo. Un giochetto con tanto di opzioni sul prezzo. Il risultato…

Rosa Perrotta e il pranzo a Lugano: il costo

Rosa Perrotta

In queste ore Rosa Perrotta e la sua famiglia hanno trascorso alcuni bei momenti nel relax di Lugano, tra buon cibo e lago. Sui social, la giovane influencer ha voluto raccontare il pranzo in piazza e soprattutto il costo di tutto il cibo ordinato.

La donna ha giocato con i suoi seguaci facendo il “toto prezzo” e descrivendo dettagliatamente ogni tipo di cibo e bevanda presa per l’occasione. “Quanto spendo per…”, ha scritto nella sua storia l’ex volto di Uomini e Donne.

Successivamente, con tanto di scontrino in mano, ecco l’elenco preciso degli alimenti. Dal maxi toast alla birra, passando per due piadine e una spremuta. Risultato? Quasi 150 euro di pranzo, per la precisione 148.20.

Molto o poco? A giudicare saranno stati i suoi fan che come spesso accade le avranno scritto anche in privato per sapere qualche informazione in più sul posto dove è andata, anche per valutare se, effettivamente, il costo del pranzo sia stato adeguato.

Successivamente la Perrotta ha anche condiviso alcune foto della giornata in famiglia scrivendo che il relax del lago è stato utile ma non al piccolo Achille che si è divertito a correre da ogni parte. In tal senso, sono stati moltissimi i commenti dei fan che si sono molto divertiti a guardare le foto del “biondino” (come lo chiama la stessa mamma).

Di seguito anche il post Instagram della donna con alcune foto da Lugano:

