Questa volta Elettra Lamborghini non ha resistito e ha risposto a tono ad un utente che aveva commentato un suo post su Instagram.

“Elettra Lamborghini ha le protesi agli addominali”. Questa l’accusa lanciata sui social da una serie di utenti tra cui uno in particolare che si è visto rispondere direttamente dall’ereditiera e cantante. Tutta “colpa” della nuova forma fisica della ragazza che tra palestra e qualche rinuncia lato cibo ha trasformato il proprio fisico.

Elettra Lamborghini durissima contro un hater

Elettra Lamborghini

In uno degli ultimi post social della bella Elettra, nel quale annunciava l’uscita del nuovo videoclip ufficiale dell’ultimo brano ‘Mani in alto’, ecco arrivare una tempesta di commenti sulla sua bellezza ma anche alcuni decisamente spiacevoli e accusatori.

Tra questi, come anticipato, alcuni che parlavano di “protesi agli addominali”. La Lamborghini non ha perso tempo e ha replicato alle accuse in tono deciso e diretto: “Ma tu hai la segatura nel cervello? Ma pensi che si possano mettere le protesi ovunque? Adesso spiegami, no perché vorrei capire, secondo te, me le hanno fatte entrare dal cu*o le protesi per non avere nemmeno una cicatrice o uno squarcio nella pancia?!”.

E ancora: “Tesoro, ti do un consiglio, studia un po’ la materia se proprio e poi torna quando sarai più informato. Ok gioiellino?”.

La stessa ereditiera, solamente poche settimane fa, aveva parlato ai suoi fan proprio della trasformazione fisica in atto in vista del nuovo lavoro musicale spiegando e mostrando a tutti il suo impegno in palestra e sotto l’aspetto dell’alimentazione. Ecco spiegato anche lo sfogo che, di fatto, andava a “proteggere” i suoi sforzi e il duro lavoro.

Di seguito anche il post Instagram in questione dove si possono leggere i vari commenti, compresi quelli della querelle sugli addominali con la decisa replica della diretta interessata:

