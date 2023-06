Terminato Amici 22 si lavora già alla prossima edizione. In tal senso si susseguono diversi rumors a proposito dei professori.

Maria De Filippi a lavoro per la prossima edizione di Amici. In ballo soprattutto i nomi dei prossimi professori dato che almeno due potrebbero dire addio. In tal senso, gli indiziati sembrano essere Arisa e Todaro e, probabilmente al posto della cantante, la Queen avrebbe individuato un nome ad effetto, quello di Patty Pravo.

Amici, Maria De Filippi vuole Patty Pravo?

Patty Pravo

Sebbene si tratti ancora solo di indiscrezioni, pare che la De Filippi sia interessata proprio a Patty Pravo nel caso, magari per il posto di prof di canto.

A lanciare la news Dagospia nella rubrica Pillole di Gossip. “Patty Pravo entrerà nel team di Amici 23, il programma cult di Maria De Filippi? La diva non conferma e non smentisce. Sarebbe comunque una scelta iconica da parte di Queen Mary…”.

Nessun commento fino ad ora da parte dei diretti interessati e, ovviamente, siamo ancora a livello di rumors. Certo è che se dovesse essere davvero così, si tratterebbe di un nome super per la trasmissione con Maria che farebbe un acquisto eccellente anche in chiave di possibili insegnamenti ai ragazzi.

Staremo a vedere, però, se effettivamente sarà così anche perché non è chiaro con quale ruolo la cantante entrerebbe a far parte del talent show, se come prof o come special guest o giudice.

Di seguito, invece, il post Twitter con il vincitore dell’ultima edizione, Mattia:

