Dopo la fine della loro relazione, pare che tra Luca Salatino e Soraia Ceruti non scorra buon sangue. Sui social, è spuntato un messaggio attribuito proprio alla ragazza nel quale si parla di alcuni comportamenti dell’uomo decisamente non consoni e per i quali si fa menzione anche di una possibile futura denuncia. Ecco cosa è successo.

Luca Salatino rischia una denuncia?

Tutto parte, chiaramente, dalla relazione finita in malo modo tra Salatino e la Ceruti. Dopo aver partecipato al GF Vip, il ragazzo è uscito sperando di rimanere con la donna che, durante tutto il reality ha detto di amare alla follia, ma le cose, evidentemente non sono andate così.

Si è parlato di tradimenti e tanto altro e a quanto pare la fine della loro storia è stata piuttosto turbolenta.

A sorprendere è il “quanto” sia stata così dura la loro separazione.

Soraia, infatti, sembra essere piuttosto decisa quando parlare dell’ex e rispondendo ad un utente ha scritto: “Se raccontassi io certe cose, mi creda, potrebbe rimanere davvero dispiaciuta e mi darebbe dei consigli da mamma. Ho conversazioni chat da brividi… un uomo ferito è capace di tutto.. da quello che leggo mi ha diffamato.. partiranno denunce”.

Cosa risponderà Luca?

Di seguito anche un recentissimo post Instagram del ragazzo:

