Felici dopo l’uscita dal GF Vip, poi qualche lite, la gelosia e troppi social che hanno portato all’apparente addio. In realtà, a quanto pare, solo ad un arrivederci. Parliamo di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che in esclusiva a Chi hanno svelato di essere tornati insieme ufficialmente, entrando anche nei dettagli del loro tira e molla delle ultime settimane.

L’intervista uscirà in modo completo nel numero di mercoledì di Chi ma sui social sono presenti già i primi estratti.

“Mi ero ripromessa di non cercare più Daniele, perché mi aveva mandato via di casa e, il giorno seguente, mi aveva scritto un messaggio che ho interpretato come un addio. Diceva che mi aveva voluto bene e che non sapeva se il nostro fosse amore o altro”, ha detto Oriana che era andata via di casa.

“Mentre tornavo da Madrid, dove ero stata per una campagna pubblicitaria, però, ho superato il mio orgoglio e ho scritto a Daniele. Quando sono arrivata in Italia, anziché fermarmi a Milano, mi sono diretta a Verona, a casa sua. Volevo vedere che effetto gli avrebbe fatto trovarmi lì davanti. Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se l’aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato”.

“Se mi vuole bene, deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me. Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose, avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra”.

Non manca anche il parere di Dal Moro che, dal canto suo, ha spiegato: “Ho mille pensieri legati al lavoro che mi riempiono d’ansia. Voglio una vita tranquilla, se litigo mi stresso. So che lei mi vuole bene, ma due persone devono capire se sono compatibili. Mi dispiace se ha un passato che l’ha segnata, o se ha incontrato ragazzi che si sono comportati male, ma non posso pagare io per causa loro”.

Di seguito anche il post Instagram di Chi con l’anteprima dell’intervista alla coppia con tanto di annuncio che gli Oriele sono ufficialmente tornati insieme:

