In palestra dopo le fatiche del parto, Sophie Codegoni racconta la sua esperienza “traumatica” tra gli attrezzi…

A meno di un mese dal parto con l’arrivo della prima figlia, Celine, Sophie Codegoni è tornata in palestra insieme al suo Alessandro Basciano. Sebbene le premesse fossero di grande spirito e grinta, durante e sopo l’allenamento… la situazione è stata decisamente ribaltata.

Sophie Codegoni in palestra dopo il parto ma…

Sophie Codegoni

“Sta ufficialmente succedendo”, ha esordito in alcune stories Instagram la Codegoni prima di andare in palestra. “Sto andando in palestra e non sarà solo un’occasione, o meglio, una cosa occasionale. Ho preso il personal per allenarmi tutti i giorni”.

Nella didascalia della storia, poi, anche la frase: “Non riesco neanche a parlare a quest’ora, figuriamoci ad allenarmi. Che trauma!”.

Nelle storie successive, poi, la bella Sophie ha mostrato alcuni screenshot di una conversazione su Whatsapp dove si diceva stanca. Più o meno nello stesso momento, il suo Alessandro, dal suo profilo Instagram, ha registrato alcune stories dove mostrava davvero la fatica della dolce metà.

“Basta, basta dai. Sono morta”, si sente dire da Sophie mentre Basciano se la ride.

Staremo a vedere se il primo giorno di palestra avrà un seguito. Ad ogni modo va apprezzato lo spirito e la voglia di tornare a fare attività sportiva dopo neppure un mese dall’arrivo della piccola Celine. Sicuramente la donna avrà avuto l’ok dai medici per praticare una leggerà attività.

Di seguito, invece, un recente post Instagram divertente della coppia che pubblica molto spesso video e foto ricche di dolcezza e ironia:

