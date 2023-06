Scatto social virale per Belen Rodriguez che ha esaltato la forza e la dolcezza di suo figlio Santiago che le ha portato le valigie.

Mamma orgogliosa Belen Rodriguez che sui social ha condiviso con i seguaci uno scatto di suo figlio Santiago intento a portare, al suo posto, le valigie pesanti. La showgirl ha immortalato il momento quando il piccolo ha voluto fare “l’uomo di casa” per aiutare sua madre…

Sono stati giorni di divertimento ma sicuramente anche piuttosto frenetici per Belen Rodriguez e suo figlio Santiago che, come la stessa argentina ha fatto vedere sui social, ero ospiti al Maradona di Napoli per la festa scudetto della formazione partenopeo.

Da una parte la showgirl e il suo ragazzo, dall’altra papà Stefano De Martino alla conduzione della festa trasmessa anche in tv. Ma come tutte le belle cose, anche loro hanno dovuto fare ritorno a Milano.

In tal senso, Belen ha elogiato il comportamento del suo piccolo ometto di casa che, per non far fare sforzi alla madre, è stato impegnato a portarle le valigie verso la scaletta dell’aereo.

Ad immortalare il momento proprio la showgirl con uno scatto social a cui ha fatto seguito una didascalia: “Il mio gentleman che non vuole che porto le valigie”.

Un commento da mamma orgogliosa che conferma il bellissimo rapporto tra lei il suo Santiago che ormai ha 10 anni e vuole dimostrare forza e dolcezza per la madre.

