La primavera è la sua stagione preferita, ma ruba la scena anche d’inverno: ecco perché il rosa antico deve esserci nel nostro guardaroba

Siamo solite pensare che il guardaroba dell’inverno debba includere pochi e selezionati colori tendenzialmente scuri, dal nero al marrone, dal verde bosco al fango, dalle texture metallizzate a quelle glitterate.

Ma portare anche qualche tocco di colore per rallegrare e dare sprint ad una giornata lavorativa o al tempo libero puntando su un dress code multicolor si può e si deve fare, cominciando da un colore che ci appare come il giusto compromesso: il rosa antico! Una nuance delicata e raffinata che ha tutte le carte in regola per celebrare la primavera ma anche sottili sfumature scure che lo rendono perfetto per l’effetto cocoon invernale. Ed infatti, ecco che all’appello questo delicato rosa non manca nella palette dei colori chiave del nostro armadio!

Ragazza con abito rosa paillettes

Rosa antico, come abbinare la raffinata nuance d’inverno: puntare sui colori scuri

Il rosa antico dell’inverno naturalmente non è come quello della primavera: tende a privilegiare sfumature più scure, a mettere da parte l’allure pastello e a prediligere accostamenti audaci e a contrasto. Nulla ci vieta però di “osare” con un total look che porti un po’ del brio della bella stagione: basteranno un paio di stivali cuissardes, anfibi neri, it-bag nera e il gioco è fatto!

Gli accessori quindi possono essere un elemento fondamentale del nostro look pink ancient in winter edition, ma se avete optato per un pantalone, un maglione o un cardigan in rosa antico, giocate con i colori come marrone, fango, beige, anche in texture metallizzate o glitterate, perfette per poter confezionare un look rosa antico dal sapore serale.

Da non sottovalutare anche il ton sur ton: Max Mara ci propone un esempio di office look con blazer+foulard da dieci e lode molto originale.

Ancient Pink in primavera: il salvalook di stagione è dai toni pastello

In primavera sono invece i colori delicati sia in dress code color block o basic come il bianco e il beige chiaro ad andare a nozze con questa nuance raffinatissima, essenziale in un guardaroba di bella stagione che si rispetti.

Completi in tweed in rosa e celeste, accessori come scarpe e borse, t-shirt in bianco, sono un passepartout che ci permettono di puntare su pochi pezzi che ci faranno sentire in perfetta sintonia con la leggerezza dell’aria di Maggio.

Cappotto lungo rosa

Per un look d’impatto e più vivace anche il rosso crea un contrasto romantico e passionale, che possiamo completare con un pantalone nero per un office look, con una minigonna invece la sera. Il tocco di sensualità potranno aggiungerlo invece un paio di décolléte nude. Se siete amanti invece dei look soft, il grigio sarà la nuance perfetta per un look sobrio, elegante e rigoroso.

