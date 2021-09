Andrea Roncato ha usato parole discriminatorie e offensive nei confronti di Giulia Salemi e Dayane Mello ma arriva la dura replica di Pierpaolo Pretelli.

Andrea Roncato, l’attore ex marito di Stefania Orlando, avrebbe insultato Giulia Salemi e Dayane Mello su Scherzi a Parte. Pierpaolo Pretelli indignato dalle sue parole, replica all’attore su Twitter difendendo la compagna e l’ex gieffina.

Scivolone di Roncato su Giulia Salemi e Dayane Mello: la replica di Pierpaolo Pretelli

Andrea Roncato ha offeso pesantemente Giulia Salemi e Dayane Mello con una frase molto forte: “Vip solo perché hanno fatto veder la fi… al Festival di Venezia. ” Queste parole fanno quasi sicuramente riferimento alle due ex gieffine in quanto durante la Mostra di Venezia avrebbero indossato dei vestiti audaci con spacchi profondi. La frase offensiva di Roncato a Scherzi a Parte, non sarebbe passata inosservata e Pierpaolo Pretelli non ha perso tempo a commentare su Twitter per difendere la fidanzata e la Mello: “Andrea Roncato, tutti ti conoscono per cinema e tv di cui hai fatto parte, ma stasera non sei stato un gentleman. ” Non sono mancati commenti di sostegno all’ex Velino.