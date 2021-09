Torna l’autunno e torna Uomini e Donne, nella versione Trono Over. Nella prima puntata si è già assistito a una simpatica scenetta…

Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, è stata respinta dal 91enne Alessandro con la seguente motivazione: “Gemma è una vispa donna. La ammiro per il suo carattere, la sua eleganza. Però non è il mio tipo.”

Questa la simpatica affermazione di Alessandro che, con i modi da vero galantuomo, ha lasciato intuire che la showgirl 71enne non fa per lui. Sembra essere un uomo vecchio stampo Alessandro, fin da subito mette le mani avanti dichiarando: “Io non cerco una fidanzata. Ormai l’età è quello che è…”

Rimane tutta la tenerezza di un signore attempato ma elegante, che forse cerca solo un po’ di compagnia, un modo per passare il tempo.

I commenti degli spettatori sono spietati: “Gemma scartata anche dal 91 enne… iniziamo bene!”

Ma il nonnino è già diventato un idolo, e il suo pacato commento: “Non è il mio tipo” è già un mantra, diventerà lail nuovo ritornello da friend-zone.