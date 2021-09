Il lottatore irlandese e il cantante stavano per venire alle mani ma le guardia del corpo hanno evitato il contatto tra i due.

In occasione dei MTV VMAs tra l’atleta Conor McGregor e il cantante Machine Gun Kelly si è sfiorata una rissa. I due sarebbero venuti alle mani a causa di un selfie negato e fortunatamente a palcare gli animi e a bloccare i due sono intervenute le guardie del corpo.

Conor McGregor e Machine Gun Kelly vengono alle mani: il motivo? Un selfie negato

Il celebre lottatore irlandese, Conor McGregor sfilava in fucsia sul red carpet dei MTV VMAs e si sarebbe avvicinato per chiedere un selfie all’artista Machine Gun Kelly. Secondo quanto riportato dal web, le guardie del corpo del cantante negano il selfie al lottatore, che indignato, reagisce lanciando un drink su Gun Kelly. I due tentano di arrivare le mani ma le guardie del corpo li tengono non permettendo lo scontro tra i due. Un episodio spiacevole che i cui motivi non sono stati ancora rivelati ufficialmente.