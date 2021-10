Nella notte la Casa del GF Vip si è riempita d’amore, Manuel e Lulù si sono riavvicinati e tra abbracci e carezze spunta anche un bacio appassionato.

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è sempre stato tormentato. Tra allontanamenti, baci, tira e molla i due si sono riavvicinati ed è anche scattato un bacio appassionato. I due gieffini si sono ritagliati uno spazio più intimo per loro e tra abbracci e carezze la situazione si è fatta sempre più bollente.

Manuel e Lulù stanno insieme? Ecco cosa è successo

Una delle coppie che maggiormente ha smosso il gossip in questa edizione del Grande Fratello Vip, è quella tra Manuel e Lulù. Dopo un periodo di allontanamento voluto dal nuotatore, Lulù è stata molto male all’interno della Casa non riuscendo a dimenticare Manuel. Nonostante le cose fossero finalmente ben definite, nel corso della notte i due si sono riavvicinati ed è anche scattato un bacio appassionato. Manuel e Lulù si sono baciati in magazzino per avere maggiore privacy ma come la prenderanno i compagni ignari di tutto? Questa è la volta buona che i due si mettano insieme? Per il momento i gieffini si godono questi attimi d’amore soli soletti. Il video: