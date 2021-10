Raz Degan aveva preannunciato di avere un nuovo amore, ma adesso è uscito allo scoperto.

L’attore israeliano Raz Degan di recente aveva parlato di un “nuovo amore”: “C’è un nuovo amore nella mia vita”, avrebbe detto tempo fa.

Ma è uscito allo scoperto solo al Festival del Cinema di Roma. Sul red carpet Degan ha presentato al pubblico la fidanzata Stuart, una splendida sirena vestita in un attillato abito rosso.

Raz Degan e Stuart sono apparsi affiatatissimi e complici, mano nella mano. Secondo le indiscrezioni starebbero insieme da circa due anni e il loro amore sarebbe sopravvissuto persino alla prova del “lockdown” 2020.

Le dichiarazioni di Raz Degan

“Lei è una sirena”, aveva dichiarato Degan nel salotto di Verissimo. E poi aveva aggiunto:

“Sto molto bene con lei. Non posso dire molto, significherebbe entrare nella sua vita privata. Ho sempre difeso la mia privacy, sono un po’ antico, non mi piace mettere la mia vita privata sui social.”

Ora Raz Degan ha cambiato idea e ha capito che la privacy, qualche volta, può essere messa da parte. Fino ad oggi si parlava di una fidanzata misteriosa, ma ora Degan ha deciso di mostrare in pubblico “la sua Sirena”.

I due sono apparsi elegantissimi sul red carpet del Festival, lui in completo scuro con scollo a V, lei vestita in un attillato abito rosso, sono apparsi più splendenti che mai. E di certo Stuart ha fatto colpo, non solo su Raz Degan.