Il chitarrista dei Negramaro ha dato il tenero annuncio su Instagram con un post che è entrato nel cuore dei fan.

Lele Spedicato, lo storico chitarrista dei Negramaro, diventerà presto papà per la seconda volta. La moglie, la salentina Clio Evans, è in attesa del secondogenito. La coppia è sposata dal 2017 e ha già un figlio, Ianko, nato nel novembre 2018.

Spedicato ha annunciato il lieto evento sul suo profilo ufficiale Instagram in un annuncio commovente e insolito: “Buon compleanno amore mio!” ha scritto, pubblicando una foto inedita in cui appare la moglie Clio in dolce attesa. Lele Spedicato e Clio appaiono radiosi di felicità, bellissimi e complici. Il chitarrista dei Negramaro ha corredato il post con la seguente didascalia:

“Oggi è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga. Da aprile saremo in 4!”

Mamma e papà attendono con ansia la new entry in famiglia. Ad aprile 2022 potranno abbracciare il frutto del loro amore e il piccolo Ianko avrà finalmente un fratellino, o una sorellina.

Tra gli auguri per il futuro nato spiccano quelli di artisti famosi, come Emma Marrone, Biagio Antonacci e gli altri componenti dei Negramaro. Che sia di buon auspicio? Chissà che non ci sia un nuovo musicista in arrivo..