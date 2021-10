Il virologo Roberto Burioni torna a far parlare di sé e questa volta finisce al centro della polemica per essersi schierato contro la decisione di Mietta di non fare il vaccino.

Il virologo Roberto Burioni fa delle dichiarazioni sulla faccenda che lega Selvaggia Lucarelli contro Mietta a Ballando con le stelle. Il battibecco tra le due è andato avanti per molti giorni, anche sui social, e ora Burioni dice la sua sulla scelta di Mietta di non vaccinarsi. La polemica dopo le parole del virologo non si fanno attendere scatenando il web.

Le dichiarazioni di Roberto Burioni sulla decisione di Mietta di non fare il vaccino

Mietta è stata costretta a lasciare Ballando con le stelle dopo essere risultata positiva al Covid-19. La cantante ha dichiarato di non essersi fatta il vaccino per motivi di salute e Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro di lei per non averlo rivelato prima.

Il dibattito sulla questione della privacy legata al vaccino Covid sta continuando nelle ultime ore e ad inserirsi nella discussione c’è anche il virologo Roberto Burioni. “In nome della privacy la domanda non si può fare, ma mi farebbe molto piacere sapere quale ‘motivo di salute’ impedisce a Mietta di vaccinarsi visto che la controindicazione esiste sostanzialmente per quelli con meno di 12 anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto”. Questa parole stanno suscitando non poca polemica sui social ma la cantante continua ad affermare che le sue condizioni di salute non le consentono di fare il vaccino e che quando potrà farlo lo farà. Come andrà a finire?