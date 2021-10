Soleil Sorge spiazza tutti al GF Vip e manda in nomination le principesse etiopi, Clarissa Selassiè non la prende bene e si confida con Sophie Codegoni.

Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip 6, con sorpresa Soleil Sorge manda in nomination le sorelle Selassiè, nonostante la sua amicizia con Lulù. L’influencer italo-americana non ha nascosto la strategia alle coinquiline della Casa e Clarissa non la prende affatto bene e si rifugia tra le “braccia” di Sophie Codegoni.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Clarissa Selassiè contro Soleil: “Poteva non votare me”

Sempre più tensioni tra le donne della Casa del GF che negli ultimi giorni si sta trasformando in un vero e proprio campo di battaglia. Tra Lulù e Soleil c’è sempre stata una bella amicizia, anche se nelle ultime ore i rapporti sembrano essersi raffreddati. Sarà per questo o forse per una mera strategia che la Stasi ha votato le principesse etiopi in nomination, invece di Francesca Cipriani e Ainett Stephens la cui posizione era già compromessa.

Questo gesto non è piaciuto a Clarissa che si è confidata con Sophie Codegoni che non è proprio “pappa e ciccia” con la Stasi: “Poteva votare Francesca o Ainett“. A quanto pare le liti degli ultimi giorni tra Soleil e le sorelle in merito a delle pentole lasciate nel lavandino è solo la punta dell’iceberg che nasconde un’antipatia profonda? Vedremo che si evolveranno le cose.