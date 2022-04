Ecco quali sono le location di Rita Levi Montalcini, film Rai con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni della ricercatrice Premio Nobel.

Rita Levi Montalcini è stata una delle menti più geniali d’Italia, un vero e proprio orgoglio per il nostro Paese. La Rai le ha dedicato un film intitolato proprio Rita Levi Montalcini che è impersonata da Elena Sofia Ricci: la storia raccontata ha inizio nel 1986, anno in cui ha vinto il Premio Nobel per la medicina riuscita a individuare e isolare per prima il Nerve Growth Factor (NGF), la proteina segnale che permette alle fibre nervose di rigenerarsi. La scoperta ha avuto applicazioni cliniche per la prima volta quando la stessa Montalcini si è imbattuta in Elena, una giovanissima violinista che cerca di diventare cieca. Ecco le location del film.

Rita Levi Montalcini: le location del film

Il film Rita Levi Montalcini è stato girato in parte Roma ma soprattutto Torino, città quest’ultima dove la ricercatrice è nata, cresciuta e ha studiato. Tra le principali location del film troviamo l‘aula di Anatomia del Museo Luigi Rolando di corso Massimo d’Azeglio 53 a Torino.

Torino

Sempre nel capoluogo di regione del Piemonte troviamo tra le location piazza della Consolata, via delle Orfane, via Bligny, l’Istituto d’Igiene di via della Consolata. E poi ancora si possono riconoscere via Pietro Giuria e via Donizetti.

Rita Levi Montalcini: il cast del film Rai

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo di Rita Levi Montalcini è Elena Sofia Ricci. Nel corso della sua carriera l’attrice toscana ha interpretato anche altri ruoli di grandi donne italiane, basti pensare che ha vestito i panni anche del giudice Francesca Morvillo nella miniserie Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra.

Nel cast del film Rita Levi Montalcini sono inoltre presenti Luca Angeletti, Ernesto D’Argenio, Carolina Sala, Francesco Procopio, Katia Greco, Elisa Carletti, Dora Romano, Morena Gentile, Andrea Lolli, Matteo Olivetti, Maurizio Donadoni e Franco Castellano.

