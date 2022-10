Ricondizionato o rigenerato? Ecco quali sono le differenze e quali sono i vantaggi dell’acquisto di un ricondizionato.

Il mercato del ricondizionato è sempre più di tendenza. Acquistare prodotti ricondizionati non è più un tabù, e non è nemmeno molto difficile. In un’epoca che sta cercando di ridurre gli sprechi, sono sempre più infatti i negozi che decidono di vendere prodotti ricondizionati, ad un prezzo spesso molto più vantaggioso per prodotti che mantengono un’alta qualità. Ma cosa si intende per ricondizionato, qual è la differenza con un prodotto rigenerato e quali sono i vantaggi di acquistare un prodotto di elettronica di seconda mano? Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Cosa si intende per ricondizionato

Quando si parla di prodotti ricondizionati ci si riferisce, specialmente nel settore dell’elettronica e dell’hi-tech, a prodotti di seconda mano, riconsegnati al venditore per difetti di fabbricazione, per problemi nel funzionamento o anche semplicemente per un ripensamento arrivato dopo l’acquisto, rimessi a nuovo dal produttore e immessi nuovamente sul mercato, in vendita a un prezzo più competitivo rispetto al nuovo.

ragazza giovane telefono sveglia

La differenza tra ricondizionato e rigenerato non esiste. Si tratta in effetti di veri e propri sinonimi. La vera differenza c’è invece tra usato e rigenerato. Mentre i primi sono stati effettivamente utilizzati e sfruttati, e quindi potrebbero avere una vita più breve, i secondi sono spesso stati restituiti senza essere utilizzati, o comunque vengono rimessi a nuovo, e per questo motivo sono quasi del tutto pari a un prodotto nuovo.

Perché comprare un prodotto rigenerato

Esistono molti vantaggi nell’acquistare prodotti ricondizionati. Primo, si tratta di una scelta rispettosa per l’ambiente, perché riduce la creazione di rifiuti. Secondo, è un buon modo per risparmiare soldi. Il tutto senza rinunciare all’acquisto di prodotti comunque di grande qualità. Generalmente infatti un telefono, un computer o qualunque altro apparecchio ricondizionato ha un prezzo decisamente meno alto rispetto al nuovo.

Quando stai acquistando un prodotto ricondizionato, stai acquistando un prodotto che è stato riparato o è stato riportato all’originale stato di funzionamento, e questa è un’assoluta garanzia di qualità. E a proposito di garanzia, i prodotti ricondizionati sono coperti ovviamente da una solitamente estesa per la durata di un anno, e questo rende l’acquisto ancora più sicuro in caso di malfunzionamento.

Se quindi vuoi acquistare un nuovo computer o hai voglia di investire in un iPhone, senza spendere una fortuna, prova con un ricondizionato. Potrebbe essere la scelta più adatta alle tue esigenze.

