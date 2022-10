Quando l’app di WhatsApp va in down sembra impossibile comunicare, ma esistono delle alternative: ecco cosa possiamo fare.

WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica istantanea più popolari. Proprio per questo motivo quando va in down per diverso tempo causa spesso il panico e il caos tra gli utenti di tutto il mondo. Esistono siti, come Down Detector, che tengono sotto monitoraggio il funzionamento di servizi come WhatsApp e molto spesso rendono noti dei malfunzionamenti che coinvolgono un numero elevatissimo di utenti in tutto il mondo e per diverso tempo. Ma da cosa sono causati questi disagi e cosa fare quando la nostra app di messaggistica istantanea preferita non funziona correttamente?

Perché WhatsApp va in down?

I disservizi legati alla piattaforma di messaggistica più utilizzata del gruppo Meta possono essere di varia natura, varia entità e anche originati da diverse cause. Solitamente l’azienda non comunica le motivazioni reali di un improvviso down della propria app. Invita però sempre a mantenere calma e sangue freddo.

Telefono WhatsApp

Se non ti funziona più WhatsApp, infatti, non è detto che il problema sia a livello globale. Per prima cosa dovresti sempre assicurarti di essere ancora connesso a una rete internet. Se non ci sono problemi di linea, puoi tentare di chiudere forzatamente l’app e di riaprirla, o nel peggiore dei casi puoi eliminarla e reinstallarla. Solo in ultimo ti consigliamo di contattare il servizio clienti, ovviamente dopo esserti assicurato che il disservizio sia effettivamente di portata generale.

Cosa fare quando c’è un WhatsApp down

Ormai siamo talmente abituati a usare WhatsApp che farne a meno, anche solo per qualche ora, ci mette in grave difficoltà. Eppure le alternative non mancano. Solitamente quando cade l’app verde siamo soliti riversarci su social come Twitter. Ma esistono anche altre app di messaggistica istantanea disponibili sui nostri smartphone, da Viber a Skype, da Telegram a Messenger.

Non sottovalutiamo però anche l’utilità di rimedi più “antichi” come gli SMS o le comodissime email. Infine ricordati che per una comunicazione più urgente non è necessario registrare per forza un vocale, ma può essere anzi più efficace una telefonata. E per effettuarla non è certo necessario avere per forza WhatsApp.

Riproduzione riservata © 2022 - DG