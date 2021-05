L’Andana Tenuta La Badiola: i prezzi e i servizi offerti dal resort di lusso, nel cuore della Toscana, scelto da Chiara Ferragni per il suo 34esimo compleanno.

Se vuoi vivere una favola, L’Andana Tenuta La Badiola è il posto che fa per te. Non a caso Chiara Ferragni lo ha scelto per celebrare il suo 34esimo compleanno insieme alla sua famiglia. Un resort di lusso nel cuore della Maremma toscana in grado di lasciare senza fiato, anche se a un prezzo non certo alla portata di tutti! Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo piccolo angolo di paradiso nella nostra splendida Italia.

L’Andana Tenuta La Badiola: il resort da sogno scelto da Chiara Ferragni

Per festeggiare il suo 34esimo compleanno, il 7 maggio 2021, la più nota influencer italiana ha scelto di godersi un weekend lungo di relax insieme al marito Fedez e ai piccoli Leone e Vittoria. E lo ha fatto in un posto speciale, immerso nel verde della Maremma: l’Andana. Non si tratta di una scoperta. Sembra infatti che anche le sorelle Francesca e Valentina ci si rechino spesso per godere delle sue piacevolezze.

Chiara Ferragni

Situata a 7 km da Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), la Tenuta La Badiola offre un contesto incredibile, affascinante ed elegante, con le morbide colline maremmane, punteggiate da olivi e filari di vigneti, che si alternano alla macchia mediterranea. Un panorama mozzafiato che regala anche profumi unici, tipici della Toscana. Composta da due corpi principali, la Villa e la Casa, la tenuta ci propone un lusso che non è eccesso e sfarzo, ma classe e charme tipicamente italici. Il perfetto luogo per godere di pace e tranquillità lasciandosi andare ai piaceri della vita, ma non adatto a tutte le tasche.

L’Andana Tenuta La Badiola: prezzi

Ovviamente tanto splendore non viene offerto a prezzi modici. Stando al sito del resort, per 3 notti si parte da 1.086 euro a persona in una camera doppia Superior. Un’offerta che comprende però servizi impareggiabili come una colazione ricchissima con i migliori prodotti tipici toscani, oltre a pranzo e cena presso il ristorante La villa. Inoltre, sono inclusi anche i principali servizi, come l’uso di campi da tennis e golf e il percorso relax nella spa dell’hotel. Attività esclusive in grado di trasformare il soggiorno nel più piacevole dei sogni. Per altre informazioni puoi consultare il sito ufficiale.