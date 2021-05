Sempre più al passo con i tempi, Kate Middleton e il principe William inaugurano il loro canale YouTube dal divano di casa.

Direttamente dal divano della loro gigantesca dimora a Kensington Palace, Kate Middleton e il principe William hanno inaugurato, con una piccola e divertente clip, il loro canale YouTube. La coppia in soli 25 secondi ha allegramente presentato il progetto dal nome, The Duke and Duchess of Cambridge annunciando così: “Adesso ci siano anche noi su YouTube. Meglio tardi che mai!”.

Kate e William: il canale YouTube

Per chi fosse ancora assai scettico sulla monarchia e la sua modernità, dopo questo progetto, dovrà forse, ricredersi almeno un pò. Kate Middleton e il principe William sbarcano su YouTube e accorciano, ancora una volta, le distanze con il loro popolo grazie alla tecnologia, come? Con la creazione di un canale dedicato alla vita della Royal Family.

Un nuovo progetto che segna anche l’inizio di una nuova era multimediale per la coppia che si è già mostrata in una piccolissima clip preannuncia quello che di loro vedremo sulla piattaforma. La clip accenna alla loro vita di corte divisa fra impegni pubblici ma anche impegni familiari con i figli George, Charlotte e Louis. Il canale YouTube ha colto di sorpresa un po’ tutti ma è piaciuto tanto che è stato già definito dalla stampa, “Un successone”.

William a Kate: “Devi stare attenta quello che dici…”

“Devi stare attenta a quello che dici d’ora in avanti perché questi ragazzi ti stanno filmando”. Comincia così la prima clip sul canale YouTube The Duke and Duchess of Cambridge che ricorda tanto quella di qualche vecchio sketch. Questa frase la pronuncia proprio il principe William alla moglie che sorridente accenna un semplice “Si, Lo so”. Subito dopo nel video scorrono le immagini di loro due e dei red carpet dei BAFTA ma anche dell’incontro con Sir David Attenborough.