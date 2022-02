La regina Elisabetta ha prestato la sua collana più preziosa a Kate Middleton: chi gliel’ha regalato e quanto vale il gioiello?

Come ogni regina che si rispetti, anche Elisabetta II vanta una collezione di gioielli da fare invidia. La sovrana d’Inghilterra ha deciso di prestare alla nipote acquisita Kate Middleton la collana più preziosa che ha: scopriamo chi gliel’ha regalata e quanto vale.

Regina Elisabetta: la collana più preziosa in prestito a Kate

La Regina Elisabetta è famosa in ogni angolo del globo per lo stile che da sempre la contraddistingue. Fin dalle primissime uscite pubbliche, la sovrana non si è mai presentata con un capello fuori posto. Dal soprabito ai guanti, passando per il cappello e i gioielli: tutto è curato fin nei minimi dettagli. Non stupisce, quindi, che la madre di Carlo d’Inghilterra disponga di una collezione di monili da fare invidia. Ovviamente, non si tratta di bigiotteria, ma di materiali di prima scelta, i più pregiati al mondo. La Queen vanta perfino pezzi unici, che sono stati creati appositamente per lei.

In questo inestimabile tesoro c’è anche una collana, la più preziosa, a cui la Regina Elisabetta è molto affezionata. Si tratta di una Nizam of Hyderabad, che ha ricevuto in dono quando vennero annunciate le sue nozze con il compianto Filippo di Edimburgo. Il monile prende il nome proprio da colui che le ha fatto recapitare il cadeau, ovvero l’allora sovrano dello Stato di Hyderabad.

Considerando che la collana è la più preziosa della sua collezione e che le è molto affezionata, la Regina Elisabetta, in vita sua, l’ha prestata soltanto a Kate Middleton. La nipote acquisita, quindi, può ritenersi molto contenta della concessione che le ha fatto la dolce ‘nonnina’. La moglie di William d’Inghilterra l’ha sfoggiata almeno in due eventi pubblici, il primo nel 2014 e l’altro nel 2019.

Quanto vale il gioiello?

La collana Nizam of Hyderabad è composta da oltre 50 diamanti incastonati nel platino. La domanda, quindi, sorge spontanea: quanto vale? Il gioiello, stando alle stime dei beninformati, vale circa 66 milioni di sterline, pari a più di 78 milioni di euro. “Quella collana fu donata all’allora principessa Elisabetta dal sovrano di Hyderabad, una delle persone più ricche al mondo, che l’aveva commissionata appositamente a Cartier“, ha dichiarato a MyLondon l’esperta Daena Borrowman.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG