Come funziona Discord: tutto quello che bisogna sapere per utilizzare al meglio la celebre app diffusa tra i videogiocatori.

Per gli amanti dei videogiochi è quasi il pane quotidiano, per molti altri è un servizio di chat tutto da scoprire. Stiamo parlando di Discord, un software che permette di comunicare, in maniera molto semplice e immediata, con tutti i propri amici, sia quelli vicini che quelli lontani chilometri e chilometri. Nato nel 2015, è riuscito con la sua versatilità ad andare oltre il target, numeroso ma limitato, dei gamer, diventando soprattutto negli anni della pandemia un’alternativa importante ai servizi di comunicazione istantanea più famosi. Ma come funziona Discord? Scopriamolo nel dettaglio.

Come usare al meglio Discord

Ciò che ha trasformato Discord da software quasi elitario in una piattaforma ormai utilizzata da migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo è la completezza dell’offerta. Il tutto senza grossi ostacoli, soprattutto per un gamer. Fin dalla nascita, ha permesso infatti a tutti gli utenti di mantenerlo attivo in contemporanea con una sessione di gioco su pc, cosa fondamentale per permettere ai giocatori di portare avanti partite e comunicazioni.

Bambino che gioca ai videogiochi

Questo punto di forza, inizialmente applaudito dai videogiocatori, è però diventato molto attraente anche per chi, giocoforza, usa il computer per le proprie attività quotidiane. Ti starai chiedendo a questo punto come usare Discord su pc. Per prima cosa, devi essere in possesso di uno di questi sistemi operativi: Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS e Linux. Una volta scaricato, il software si presenta come intuitivo e facile da utilizzare, almeno per coloro che già usufruiscono di servizi di comunicazione istantanea di altro tipo.

All’interno del software troviamo infatti una chat testuale completa di emoji e possibilità di allegare file e immagini. Ma troviamo anche tanti altri servizi aggiunti nel corso degli anni, come quello che permette l’apertura di chat vocali o di vere e proprie chiamate.

Come si entra su Discord

I più diffidenti potranno pensare che una piattaforma nata inizialmente per i videogiocatori sia troppo complessa per poter essere utilizzata come un qualunque Skype o WhatsApp. Ma si tratta di un pensiero decisamente errato. Discord funziona in effetti come ogni altra piattaforma. Dopo aver effettuato la registrazione, per entrare basta effettuare un login e il gioco è fatto.

Certo, per poter comunicare nella maniera più efficace con questo tipo di piattaforma, utilizzata mentre si compiono altre attività, dal gioco al lavoro, sarebbe necessario avere delle cuffie e magari anche un microfono, per rendere la comunicazione più fluida e meno distraente. Tuttavia, come abbiamo già visto Discord propone anche una chat testuale che, seppur limitandone le potenzialità, funziona senza alcun altro supporto hardware. E non c’è bisogno di chiedere come scrivere su Discord. Basta aprire una chat e comunicare come con ogni altra app di messaggistica istantanea.

Insomma, se hai bisogno di trovare un’alternativa smart ed efficace alle piattaforme utilizzate da tutti, non sottovalutare il potenziale di Discord. E per ogni altro dubbio, consulta una guida specifica come quella presente in questo video:

