Le frasi anniversario di matrimonio divertenti ci sono. D’altronde, chi lo ha detto che gli auguri per il partner o gli sposi devono essere soltanto al miele e romantici? Diamo uno sguardo alle citazioni e agli aforismi più spiritosi di sempre e vediamo se c’è qualche accortezza da utilizzare.

Prima di vedere le frasi per anniversario di matrimonio spiritose, è bene fare una premessa: è vietato utilizzare l’ironia con chi non la possiede. Pertanto, se siete certi che il destinatario degli auguri sia un tipo piuttosto permaloso e poco incline alle risate, evitate di premere il tasto ‘invio’.

Essere divertenti è un bene, ci mancherebbe altro, ma non tutti posseggono quella buona dose di umorismo che la vita, oggi più che mai, richiedere. Ergo: pensate bene al partner o agli sposini prima di commettere qualche scivolone di stile. Di seguito, una serie di auguri 25 anni di matrimonio divertenti:

Per fare gli auguri anniversario di matrimonio si possono prendere in prestito anche citazioni famose. La più divertente di tutte, neanche a dirlo, porta la firma di Filippo di Edimburgo.

