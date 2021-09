Qual è il regalo perfetto per la pensione? Considerando che si tratta di un traguardo importante, è bene sceglierlo con cura.

La pensione è un traguardo importante, che tutti aspettano con ansia. Per cui, il regalo che si dona al pensionato o alla pensionata in questione deve essere speciale. Diamo uno sguardo alle idee più originali e quando e perché è bene evitare determinati cadeaux.

Regalo pensione: idee per doni originali

Cosa regalare a chi va in pensione? Come sempre, quando si fa un dono bisogna pensare al destinatario. Acquistare la prima cosa che ci viene in mente, senza riflettere un minimo, giusto per toglierci un pensiero, non è ‘cosa buona e giusta’. Quando, poi, si tratta di un traguardo importante come quello della pensione, fare un cadeau che viene dal cuore è d’obbligo.

Con il pensionamento, la maggior parte delle persone si ritrovano ad avere molto tempo a disposizione. Alcuni sanno come sfruttarlo al meglio, mentre tanti altri si annoiano a morte. E’ proprio per questo che dovete pensare ad un regalo personalizzato. Se, ad esempio, il pensionato in questione ama poltrire sul divano e non ha alcun hobby, è inutile regalargli un set da giardinaggio. Così come sarebbe del tutto insensato donare un dvd di una saga ad una persona che odia la televisione.

Pertanto, prima di scegliere il regalo pensionamento giusto pensate con attenzione al destinatario. Se, ad esempio, si tratta di un amante della cucina, potete sbizzarrirvi. Dalla pentola a vapore ad un set di piatti, passando per il forno a microonde, la centrifuga, un estrattore, il frullatore, il tostapane e via dicendo. Avete a che fare con un fan di serie tv & Co? Potete scegliere tra una smart tv o tanti altri accessori per la televisione, come un impianto audio, la striscia led, le cuffie bluetooth o il lettore blu-ray.

Idee regali pensione: ad ognuno il suo

I regali per pensione non finiscono di certo qui. Ci sono alcuni grandi classici che non tramontano mai: penna stilografica, orologio da polso, set vino/alimenti, bicchieri da liquore/vino/spumante personalizzati, cornice digitale o classica, gioielli (bracciale, collana, orecchini, ferma cravatta), portachiavi, borsa, portafogli, tracolla, ebook e borsa da viaggio. Se volete essere davvero originali, potete unirvi con altre persone e donare un bel viaggio completo di tutti i confort. Anche un bel weekend in Spa è una valida alternativa.

Tra le idee regalo pensione uomo/donna più originali, nell’ultimo periodo come non mai, sono in voga i corsi personalizzati. Da quelli di cucina a quelli di cucito, passando per la fotografia, la scrittura e chi più ne ha ne metta. Si possono svolgere sia in presenza che online e, generalmente, hanno una scadenza molto lunga.