L’ex residenza dei duchi del Sussex, Frogmore Cottage, è diventata casa della principessa Eugenie Di York, che ha voluto dare la sua impronta personale all’ambiente.

Eugenie di York, suo marito Jack Brooksbank e il loro piccolo August vivono a Frogmore Cottage, la prestigiosa residenza reale balzata alle cronache per gli imponenti lavori di ristrutturazione svolti dai Sussex prima di loro (e il cui costo sarebbe ammontato a ben 2,5 milioni di sterline secondo Vanity Fair). Frogmore Cottage è una delle dimore storiche appartenenti alla Corona e oggi, grazie alla famiglia di Eugenie, vive di nuovo splendore.

Frogmore Cottage: la residenza

18 camere da letto, una palestra, un giardino romantico con alcuni stagni pieni di ranocchie (da cui il cottage ha preso il nome) sono solo alcune delle caratteristiche principali di Frogmore Cottage, oggi abitato dalla principessa Eugenie di York e da suo marito, l’imprenditore Jack Brooksbank. Per quanto riguarda l’arredamento (di cui alcune foto sono state condivise dalla stessa Eugenie sui social) la coppia ha scelto colori chiari: le camere da letto e il salone sono stati riempiti con tessuti morbidi e di colore bianco. I colori chiari – come il panna o il beige – sono stati scelti da Eugenie anche per l’arredamento della cucina e per la cameretta del piccolo August, nato il 9 febbraio 2021.

Sul prato difronte alla casa sono state piantati diversi tipi di fiori e in primavera il giardino si riempirebbe di splendidi narcisi gialli.

Oltre ad essere una delle residenze più ambite dalle giovani coppie della famiglia Reale, Frogmore Cottage è caratterizzato dalla presenza di diversi camini (alcuni dei quali si trovano nelle camere da letto) e da uno splendido portico con vista sul giardino, dove i familiari amano riunirsi durante le calde giornate di primavera.

La storia del cottage

Frogmore House si trova a circa un chilometro dal castello di Windsor e conta su 18 camere da letto e fu cquistato nel 1792 da Re Giorgio III come dono per la moglie Charlotte. Oltre ad Eugenie di York ha avuto al suo interno diversi ospiti illustri: tra questi il Principe Harry e Meghan Markle, la regina Charlotte, la principessa Augusta e la duchessa di Kent, oltreché il principe Andrea e Sarah Ferguson.