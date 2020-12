Possibile trovare regali di Natale economici e belli? Sì, basta scegliere l’accessorio o il capo giusto che farà felice il destinatario e anche il nostro portafogli.

Fare un regalo di Natale economico ma non banale, spendendo meno di 20 euro sembra un’impresa difficile, ma in realtà senza farci prendere dal panico potremmo scoprire che può essere più facile di quanto sembra, soprattutto se parliamo di regali fashion. Si può puntare su un abbigliamento low cost, scegliendo un top o un vestitino carino che tra i marchi retail non mancano mai. Ma il regalo che fa felici amiche, mamme e nonne sono da sempre gli accessori, e trovandone di diverse tipologie e prezzi ci aiutano anche a rientrare in un budget economico e mirato.

Regali di Natale economici ma belli: gli outfit

Se volete sorprendere con un outfit, il segreto è prima di tutto focalizzarsi su cosa potremmo trovare ad un prezzo inferiore di 20 euro. Generalmente t-shirt, maglioni, vestitini d’occasione, e uno dei punti di riferimento che ci può aiutare per un regalo cheap e low cost è Amazon.

Maglie con stampe, anche ispirate a serie tv cult, possiamo trovarle spesso ad un prezzo vantaggioso. E cercando bene a volte si riescono a fare affari anche con maglie di marchi classici ed evergreen.

Per i maglioni, abitini casual e da sera carini e alla moda, potete affidarvi a Shein: il marchio propone linee giovani e fresche a prezzi decisamente competitivi.

Cappelli, sciarpe e accessori low cost da regalare a Natale

Con gli accessori non si sbaglia mai. Non solo è possibile trovarli a prezzi davvero piccoli è si tratta di oggetti che utilizziamo quotidianamente e che chi li riceverà non potrà che apprezzarli.

Possiamo partire dagli accessori per capelli: mollettine, fermacapelli preziosi e carini per valorizzare un’acconciatura sono sempre apprezzati, si quelli più casual sia quelli più particolari, perché no, magari da indossare per Capodanno.

Amatissimi, accessori che non ci bastano mai sono le sciarpe e i cappelli: un regalo perfetto per ogni donna, che ama collezionarle e averne una da abbinare ad ogni capospalla, oppure in colori basic per realizzare quanti più look versatili.

Accessorio che spesso sottovalutiamo e che invece può essere particolarmente apprezzato sono calze e calzini: costano poco, ci sono tantissime fantasie, anche con i cartoni animati se la nostra destinataria apprezza, e sono un regalo utile sia da indossare in casa sia per uscire. Tezenis e Calzedonia possono essere i nostri punti di riferimento!

