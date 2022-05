La coppia doveva sposarsi entro il 2022 ma la morte improvvisa di Ray Liotta ha posto fine a questo sogno d’amore che stava per compiersi.

Un sogno d’amore che si è spezzato all’improvviso quello di Jacy Nittolo e Ray Liotta, la cui morte è avvenuta prima poco prima delle nozze. Un grande attore che nutriva un amore profondo per la sua ultima compagna, Jacy Nittolo, conosciuta nel 2020.

La storia d’amore tra Jacy Nittolo e Ray Liotta

Ecco una foto di Ray Liotta

Entrambi divorziati, l’attore e Jacy Nittolo si sono incontrati in piena pandemia. Lei era la parrucchiera che lavorava nel team che si occupava di curare l’immagine di Ray Liotta e i suoi impegni in agenda. E’ stato un incontro fortunato tra i due, tanto che lo stesso attore in un’intervista su People dichiarava: “Incontrare qualcuno prima della pandemia, mi ha aiutato a superare tutto. Ho sentito di persone che si sono lasciate durante questo periodo, per noi non è andata così”.

La loro relazione è stata un crescendo fino alla proposta di matrimonio. La coppia doveva convolare a nozze a breve ma Ray Liotta è morto nel sonno, all’età di 67 anni. Così la sua compagna è distrutta dal dolore. Prima della sua scomparsa, l’attore aveva postato una bellissima foto con la sua Jacy mentre si abbracciano felici e sorridenti. Ecco lo scatto:

