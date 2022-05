Un vero e proprio shock per il mondo della musica, Andy Fletcher è morto a 60 anni le cause della morte non sono state ancora divulgate.

Il mondo della musica è in lutto, Andy Fletcher è scomparso all’età di 60 anni. Co-fondatore e tastierista dei Depeche Mode ha fatto sognare con il suo talento intere generazioni. Ad annunciare la sua morte è stata la stessa band con un comunicato pieno di dolore.

Addio a Andy Fletcher

Lutto Perdita

I Depeche Mode hanno annunciato la morte del loro amico sui social: “Siamo scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band. Aveva un vero cuore d’oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia e vi chiediamo di tenerli nei vostri pensieri e di rispettare la loro privacy in questo momento difficile“.

La notizia ha sorpreso tutti e ha mandato in shock i media e il mondo della musica. Una fonte vicino al gruppo ha dichiarato che Andy Fletcher è scomparso per cause naturali in casa sua. Ovviamente, la famiglia ha richiesto riservatezza su questo punto e dunque la fonte è rimasta anonima e non ufficiale.

Come riporta TG Com 24: “Apparentemente dietro le quinte rispetto a Dave Gahan e Martin Gore, volti più popolari del gruppo, Fletcher ne è stato sempre un componente fondamentale oltre che a livello musicale anche come collante negli anni bui attraversati dalla band. Lui stesso, al tempo delle registrazioni degli album “Violator” e “Songs of Faith and Devotion“, era stato colpito da depressioni ed esaurimenti nervosi. Era di fatto il portavoce del gruppo e si occupava della parte manageriale, senza dimenticare l’apporto artistico, soprattutto per quanto riguardava gli arrangiamenti finali delle canzoni.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG