Il maestro di Amici Raimondo Todaro al centro di qualche rumors sulla sua vita privata. Arriva una segnalazione scottante…

Molto chiacchierato negli ultimi mesi non solo in quanto professore di Amici, ma anche per la sua vita privata e per la sua relazione, data in crisi, con la ballerina Francesca Tocca. Stiamo parlando di Raimondo Todaro per il quale, nelle ultime ore, è giunta una segnalazione direttamente da Palermo che lo vedrebbe al centro di rumors “amorosi”…

La segnalazione su Raimondo Todaro

Raimondo Todaro

Negli ultimi mesi, anche nel finire della passata edizione di Amici di Maria De Filippi, Todaro era finito al centro di qualche rumors relativo al rapporto, forse, non idilliaco con la compagna Francesca Tocca, ballerina professionista che lavora all’interno del talent show.

Se i due avevano, in qualche modo, smentito il tutto, ecco che a distanza di alcune settimane i dubbi tornano a farsi sentire prepotentemente. Su Instagram, infatti, all’esperta di gossip Deianira Marzano è giunta una segnalazione proprio sull’uomo.

Pare che il buon Raimondo si trovasse a Palermo dove ha avuto modo di rendersi disponibile a qualche selfie con i fan. Peccato che, stando all’utente che ha contattato l’esperta, in precedenza abbia fatto “il provolone” con diverse donne.

“Ti segnalo ieri Raimondo che faceva il provolone con diverse ragazze a Palermo”, le parole condivise dalla Marzano. Nessun dettaglio se non la foto del professore di Amici con un fan. Vedremo se Todaro replicherà sulla vicenda.

Di seguito, invece, un post Instagram dello scorso anno in occasione dell’anniversario tra i due professionisti della danza: