Momento di relax a casa, a Ronciglione, per Marco Mengoni che ha sorpreso tutti i concittadini e non solo con un bel gesto.

Per lui è sempre un piacere tornare a casa. Ecco perché non dovrebbe stupire il bellissimo gesto di Marco Mengoni che, tornato a Ronciglione, ha deciso di rendersi disponibile con tutti i concittadini e passanti. In che modo? In maniera decisamente semplice: regalando sorrisi e foto a tutti.

Marco Mengoni, il gesto a Ronciglione

Marco Mengoni

Il racconto della grande generosità e disponibilità del cantante arriva da Viterbo Today che ha avuto modo di entrare in possesso anche di alcuni selfie scattati proprio da Mengoni con i passanti che lo trovavano per strada.

L’artista ha ricevuto diversi attestati di stima e affetto da parte di fan e suoi concittadini che lo hanno visto, con grande sorpresa, per le strade del centro di Ronciglione. Dalle informazioni raccolte, qualcuno gli ha chiesto un selfie, altri hanno chiesto magari un autografo. Lui, senza battere ciglio e con la massima felicità, si è reso disponibile con tutti prestandosi volentieri.

Per il buon Marco non un comportamento insolito dato che ogni volta che “torna a casa” regala gioie e sorrisi a tutti. Aveva fatto, probabilimente, lo stesso a inizio agosto, quando si era concesso qualche giorno di relax in compagnia di amici e parenti dopo le fatiche lavorative che lo avevano portato in precedenza a vincere Sanremo e fare bella figura all’Eurovision Song Contest prima del tour concluso lo scorso mese di luglio.

Adesso l’artista si gode, quindi, le mura di casa e la serenità dei posti dell’infanzia. Poi, per lui, certamente, ci saranno nuovi impegni e, ne siamo sicuri, tantissimi altri successi.

Di seguito un recente post Instagram dell’artista prima del “ritorno a casa” quando si era goduto una bel periodo di vacanza e di avventura: