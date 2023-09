Stravolge ancora il suo look Annalisa che ha stupito tutti i suoi fan con tanto di foto social in vista di un grande evento.

Sta facendo ballare tutti, senza distinzione d’età, con le sue canzoni. Da Mon Amour alla più recente Disco Paradise con J-Ax e Fedez. Stiamo parlando di Annalisa che adesso si è presa la scena anche per il suo aspetto fisico. Non tanto per la bellezza che non ha bisogno di essere rimarcata, ma per un cambio look drastico attuato per una lieto evento: il lancio del nuovo singolo dal titolo Ragazza Sola.

Annalisa cambia look per il nuovo singolo

Annalisa

Attraverso alcuni post condivisi sui social, la cantante si è fatta vedere in una foto che la ritrae bionda con un pixie cut. Una scelta di look drastica e decisamente diversa dalle ultime sue apparizioni. “Sembra sole ma è luna piena che brucia la schiena di una ragazza sola”, ha scritto Nali accompagnando il tutto con la data di uscita del singolo Ragazza Sola prevista per venerdì 8 settembre 2023.

Per l’artista, il cambio di look non è certo una novità. In precedenza, infatti, precisamente lo scorso mese di maggio, la ragazza aveva sfoggiato per la prima volta un caschetto castano con la frangia per annunciare la nuova canzone. In quell’occasione, però, si era trattato solo di una parrucca utilizzata per girare il video di Mon Amour.

Adesso, non è ancora dato sapere se sia un taglio vero o meno. Quello che è certo è che Annalisa ha colpito tutti trovando grande sostegno da parte dei fan. “Sei spaziale”, le ha scritto qualcuno. “Unica come te non c’è nessuno”, “Stai benissimo così. Sei bellissima”, si legge ancora nei commenti alla sua foto.

Insomma, un periodo magico in ogni senso per lei. Siamo sicuri che anche il nuovo brano sarà un successo

Di seguito anche il post social della cantante con le novità in vista del nuovo singolo: