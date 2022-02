Il Ragdoll è un gatto noto per vivere molto bene in appartamento. Scopri quali sono le caratteristiche che lo rendono speciale.

Quando si parla di Ragdoll si intende una razza di gatti di origine americana e nota per essere particolarmente adatta a vivere in casa.

Di bell’aspetto, il gatto Ragdoll ha un nome che significa “bambola di pezza” e che si deve in parte alla sua bellezza (per la quale è noto anche come gatto cherubino) ma sopratutto per il suo abbandonarsi (proprio come una bambola) agli abbracci.

Si tratta quindi di un esemplare che vale davvero la pena conoscere più da vicino.

Ragdoll gatto: il carattere

Di temperamento dolce e affabile, il Ragdoll che è tra i gatti americani più amati, ama vivere in famiglia dove tende a rapportarsi bene con tutti i suoi componenti.

Oltre ad andare d’accordo coi i bambini è in grado di convivere anche con altri animali domestici, rivelandosi una razza idonea alla vita casalinga.

Tra le caratteristiche che spiccano maggiormente ci sono il suo pelo che gli dona un aspetto elegante e gli occhi che sono di un colore blu semplicemente incantevole.

Estremamente intelligente, è poco aggressivo e propenso a vivere tra le comodità. Motivo per cui può essere annoverato tra i gatti da salotto.

Dotato anche di un bel caratterino, si rivela permaloso e molto attento ai suoi spazi e alle sue cose.

Inoltre ha un estremo bisogno della compagnia degli altri membri della famiglia. Motivo per cui, prima di prenderne uno con se bisogna accertarsi di potergli garantire una presenza costante.

Quanto costa mantenere i gatti Ragdoll

Per il Ragdoll, il prezzo si aggira solitamente dagli 800 euro ai 1000 euro. Cifra che può variare leggermente in base al colore del pelo e alla purezza della razza.

A ciò si devono poi aggiungere le spese per tutto ciò che serve a mantenerlo felice e in salute, i costi del veterinario per le varie visite di controllo, quelle per la cura del suo pelo e, ovviamente, quelle relative all’alimentazione. Quest’ultima dovrà infatti essere il più possibile moderata. Il Ragdoll, infatti, non è mai sazio e mangerebbe di continuo. Motivo per cui è importante offrirgli sempre cibo di qualità e ben bilanciato negli ingredienti.

