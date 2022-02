In Messico, un uomo porta il suo cane al mare ma lui non fa più ritorno… il suo amico a quattro zampe lo aspetta in spiaggia e non si muove.

Una storia commovente e tragica quella del cane che non si rassegna alla morte del padrone. L’uomo è andato a fare il bagno ma le onde alte lo hanno trascinato a fondo, muore annegato. Il suo amico a quattro zampe rimane per ore in spiaggia ad aspettarlo senza sapere cosa fosse successo al suo padrone.

Il cane cerca adozione

Come riporta Today: “Un cane ha atteso il suo padrone sulla spiaggia per ore e ore, senza sapere però che non sarebbe mai tornato perché nel frattempo le onde troppo alte lo avevano portato a fondo. L’uomo ha deciso di andare sulla spiaggia di Playa Martina col suo cane e poi di fare un bagno. Dal mare però non è più tornato. Il cane è rimasto accucciato sulla sabbia, con lo sguardo rivolto al mare. E così lo hanno trovato gli altri bagnanti e le forze dell’ordine, che però hanno detto di non potersi prendere cura di lui. L’immagine del cucciolo triste ha fatto il giro del mondo e in molti hanno iniziato a condividerle sui social nella speranza di trovargli una nuova casa.”

Ora il cane cerca adozione, perchè non c’è nessun famigliare della vittima che possa prendersene cura.

