Una bella novità per tutti gli amanti degli animali: apre il primo ospedale pubblico per cani, gatti e animali domestici in Italia. Ecco dove sarà.

L’Italia fa un grandissimo passo avanti nei confronti degli animali domestici: infatti, aprirà il primo ospedale pubblico dedicato a loro, una novità davvero unica per tutti i padroni dei pelosi a quattro zampe.

Entro la fine dell’anno, il progetto dovrebbe prendere vita a Roma, nella Capitale italiana, un vero e proprio ospedale pubblico dedicato a cani, gatti e agli altri animali domestici. È la prima volta che in Italia si offre un servizio del genere, un evento unico e soprattutto molto importante.

La struttura, gestita con fondi pubblici, sorgerà in via della Magliana e sarà opera finale della riqualificazione completa del canile della Muratella. A confermare il progetto, rivoluzionario per il nostro Paese è l’assessora all’Ambiente della giunta capitolina Sabrina Alfonsi, che attraverso un post su Facebook si è detta soddisfatta per la recente approvazione del bilancio di previsione del 2022:

“Investiamo 150mila per la riqualificazione del canile della Muratella e per la realizzazione dell’ospedale veterinario di Roma” ha annunciato Alfonsi, aggiungendo che saranno aumentati di due milioni i fondi destinati alla tutela dei diritti degli animali, di cui 1,8 riservato alla gestione di canili e gattili.“

Un servizio utilissimo e molto prezioso per tanti cittadini, che si prendono cura ogni giorni dei loro piccoli amici a quattro zampe che, finalmente, potranno avere una struttura pubblica completamente dedicata alla loro salute.

